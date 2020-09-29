İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Watford'un yıldızı Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devi, Sarr'ın takımı Watford'un küme düşmesiyle birlikte Championship'te mücadele etmeye başlayan oyuncuyu transfer etmek adına kulübüyle görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de son derece etkileyici bir sezonu geride bırakan 22 yaşındaki oyuncu için takımı Watford, herhangi bir kiralama teklifine sıcak bakmazken en az 40 milyon Pound'luk bir bonservis talep ediyor.

United'ın temaslarını sürdürdüğü oyuncu için Fransız devi PSG'nin de devrede olduğu aktarılmakta.