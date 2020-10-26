Manchester United, Erling Haaland ve Jadon Sancho için yeniden devrede... İddialar İngiliz basınından...

Son dönemdeki haberleriyle dikkat çeken The Athletic'e göre; Manchester United, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları zorlayacak. Yazın Jadon Sancho'yu transfer listesinin başına yazan menajer Ole Gunnar Solskjaer, buna karşın İngiliz oyuncuyu kadrosuna katamadı. Onun yerine PSG'den sözleşmesi sona eren Edinson Cavani ile imzalayan Manchester United, Sancho'yla birlikte Erling Haaland'ı da gündemine aldı.

Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Erling Haaland'ın 68 milyon Pound'luk sözleşme fesih bedeli 2022 yazında yürürlüğe girecek. Eski oyuncusuyla güçlü bağlantısını sürdüren Solskjaer, 2022'yi beklemeden Norveçli oyuncuyu kadrosuna katabilir. Oyuncunun bu sezonki performansına dikkat çekilen haberlerde, United'ın listesindeki bir başka Dortmund'lu oyuncu Sancho'yu almak isteyeceği kaydedildi. Alman ekibinin yazın Sancho için 108 milyon Pound istediği hatırlatıldı. İki oyuncunun alınması durumunda Manchester United'ın kasasından 176 milyon Pound'un çıkmasına neden olabilecek.

Kaynak: Ntv Spor