Manchester United’da Solskjaer mucizesi

Alınan kötü sonuçların ardından Manchester United’da görevine son verilen Jose Mourinho’nun yerine geçici olarak takımın başına getirilen Ole Gunnar Solsjkaer, Kırmızı Şeytanlar’da fırtına gibi esmeye devam ediyor...

Takımın başına geldiğinden beri maç kaybetmeyen United’ın eski futbolcusu Solskjaer, son olarak İngiltere Premier Ligi’nin en önemli ekiplerinden Tottenham’ı, Rashford’un golüyle 1-0 mağlup etti. Böylece Solskjaer, kulüp tarihinde çıktığı ilk 6 maçı da kazanan ilk teknik direktör unvanını elde etti. United yönetiminin böylece, genç hocayı gelecek sezon da takımın başında tutma ihtimali giderek artmaya başladı.

Pogba: Mutluluk getirdi

Elbette son Tottenham zaferinde, Premier Lig’de bir maçta en çok kurtarış rekorunu 11’le kıran kaleci David De Gea’nın da payı büyüktü. Mourinho döneminde etkisiz kalan ancak son maçta 3 puanı getiren golün asistini yapan Pogba da, “Solskjaer bize mutluluk getirdi” ifadelerini kullandı.