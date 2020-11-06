Premier Lig'de çıktığı 6 maçın 3'ünü kaybeden Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan gönderilebileceği gündemde.

United menajerinin yerine Mauricio Pochettino'nun gelebileceği konuşuluyor.

Bu hafta Everton ile karşılaşacak Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Solskjaer karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı. Oyuncularına güvendiğini belirten Norveçli çalıştırıcı, bir ya da iki maç kaybetmenin önemsiz olduğunu söyledi.

Kulüpteki geleceği hakkında yapılan olumsuz yorumları reddeden Solskjaer, "Takımıma, yardımcılarıma ve teknik ekibime ben güvenmezsem kim güvenecek?" dedi.

"RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'i yenmemizin üzerinden çok geçmedi. Futbolun içinde her zaman yükselişler ve düşüşler oluyor" diyen 47 yaşındaki teknik adam, "Her zaman kulüple açık, anlaşılır ve karşıklı diyalog içindeyim. Geldiğimden beri iyi ilişkim oldu, büyük liderlik sergilediler" ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer, "İstanbul'dan döndüğümüzden beri çocukların daha fazla sorumluluk almak için çok iyi odaklandıklarını gördüm" diye konuştu.

Manchester United, Premier Lig'de aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 15. sırada bulunuyor.

NTV Spor