İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrtulduda ilk hedefi Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak olan United, genç oyuncunun alternatifini de belirlemiş durumda.

Borussia Dortmund'un Sancho için yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle United, alternatif bir ismi daha listesinde tutuyor. Manchester Evening News'e göre İngiliz devi, Barcelona'dan Ousmane Dembele'nin durumunu yakından takip ediyor.

Jadon Sancho'ya göre maddi açıdan çok daha uygun bir seçenek olarak gözüken Ousmane Dembele için 60 milyon Euro'luk bir fiyat öngörülüyor.







