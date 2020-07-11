Manchester United'da Sancho'nun alternatifi Dembele
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken genç oyuncunun alternatifi olarak da Barcelona'dan Ousmane Dembele'nin belirlendiği iddia ediliyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrtulduda ilk hedefi Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak olan United, genç oyuncunun alternatifini de belirlemiş durumda.
Borussia Dortmund'un Sancho için yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle United, alternatif bir ismi daha listesinde tutuyor. Manchester Evening News'e göre İngiliz devi, Barcelona'dan Ousmane Dembele'nin durumunu yakından takip ediyor.
Jadon Sancho'ya göre maddi açıdan çok daha uygun bir seçenek olarak gözüken Ousmane Dembele için 60 milyon Euro'luk bir fiyat öngörülüyor.