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Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi resmen başladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, teknik direktörlüğe Ralf Rangnick'in getirildiğini resmen açıkladı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi resmen başladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, teknik direktörlüğe Ralf Rangnick'in getirildiğini resmen açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ralf Rangnick'in sezon sonuna kadar "geçici" menajer olarak takımın başına getirildiğini açıkladı.

Rangnick'in sezon sonundan geçerli olmak üzere 2 yıl da danışman olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.


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Ralf Ragnick: Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım

Tecrübeli futbol adamı yaptığı açıklamada, "Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, oyuncuların potansiyellerini sergilemesi için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda danışmanlık görevim için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. 


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