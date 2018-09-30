Manchester United'da Mourinho için zaman daralıyor

İngiltere Premier Ligi’nde beklentilerin uzağında kalan Manchester United, dün de deplasmanda West Ham United’a 3-1 yenilip, bir ağır darbe daha aldı.

30 Eylül 2018, Pazar 06:00
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İngiltere Premier Ligi’nde beklentilerin uzağında kalan Manchester United, dün de deplasmanda West Ham United’a 3-1 yenilip, bir ağır darbe daha aldı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun kovulacağı yönündeki iddialar iyice kuvvetlendi. Yerine Real Madrid’in eski hocası Zinedine Zidane’ın adının geçeceği öne sürülen Mourinho, böylece son üç resmi maçında da galibiyetle tanışamadı.

West Ham’a galibiyeti getiren golleri Felipe Anderson, Lindelöf (k.k) ve Arnautovic filelere gönderdi. United’ın tek sayısı, Rashford’dan geldi.

Dünkü sonuçlar:

Arsenal- Watford: 2-0

Everton-Fulham: 3-0

Huddersfield-Tottenham: 0-2

M.City-Brighton: 2-0

Wolverhampton- Southampton: 2-0.

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