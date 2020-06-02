Manchester United'da Jadon Sancho'nun alternatifi Thiago Almada
Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, bu transferde başarısız olması ihtimaline karşılık Velez'in genç yeteneği Thiago Almada'yı listesine ekledi.
Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki en önemli hedefi Borussia Dortmund formasıyla yıldızlaşan Jadon Sancho'yu kadrosuna katabilmek olsa da alternatifi de hazırlanmış durumda.
Manceshter Evening News, United'ın Sancho transferini bitirememesi ihtimaline karşılık Velez'in genç yıldızı Thiago Almada'yı listesine eklediği belirtti.
19 yaşındaki Arjantinli, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Oyuncunun ismi daha önce Manchester City ve Arsenal ile de anılmıştı.