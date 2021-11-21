Alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayıran Manchester United'ın, Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Mirror'da yer alan habere göre, Manchester United, bu sezonun kalan kısmı için geçici bir çözüm bulmayı ve sezon sonunda ise şu anda Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

United'ın geçici teknik direktörlük için düşündüğü isim ise Laurent Blanc.

Manchester United'ın aday listesinde ise Pochettino'nun yanı sıra, Brendan Rodgers, Zinedine Zidane ve Erik Ten Hag bulunuyor.



