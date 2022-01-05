Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan ve lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde yer alan Manchester United, orta sahasını güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre orta saha arayışında olan Manchester United, Marsilya'dan Boubacar Kamara ve Wolverhampton'dan Ruben Neves ile ilgileniyor.

Manchester United'ın önceliği yaz transfer döneminde takıma takviyeler yapmak. Ancak İngiliz ekip uzun vadeli fırsatlar ortaya çıkarsa Ocak ayında da transferleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Newcastle United ve Roma'nın da ilgilendiği Boubacar Kamara'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Marsilya ile henüz sözleşme uzatmayan 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonu için Fransa dışından bir kulüp ile ön sözleşme imzalayabilir.

24 yaşındaki Portekizli orta saha Ruben Neves'in ise Wolverhampton ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



