Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sonrası yeni menajer arayışlarını sürdürüyor. Manchester United'da yönetim kurulu başkanı Ed Woodward'ın Diego Simeone'yi takımın başında görmek istediği belirtildi.

Solskjaer sonrası Manchester United için Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane'ın isimleri öne çıkarılıyor. Hatta bu iki isimden Zidane'ın öneriye sıcak bakmadığı da aktarılmıştı.

Independent ise Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward'ın takımın başında görmeyi istediği kişinin Atletico Madrid'in başarılı hocası Diego Simeone olduğunu belirtti. Woodward'ın büyük bir Diego Simeone hayranı olduğu ifade edilmekte.

Woodward, Simeone'yi takımın başında görmekten büyük memnuniyet duyacak olsa da gerçekleşmesinin çok kolay olmadığı belirtiliyor. Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin devam ettiği Atletico Madrid'de son derece mutlu olduğu aktarılmakta.