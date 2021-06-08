İngiliz devi Manchester United, yaz transfer döneminde savunma hattına bir takviye yapmayı planlıyor. United'ın bu doğrultuda Atalanta'nın başarılı savunmacısı Cristian Romero ile ilgilendiği aktarılmakta.

Tuttosport'un haberine göre Manchester United, Cristian Romero'nun durumunu yakından takip ederken Atalanta'nın da oyuncuyla ilgili harekete geçtiği belirtiliyor. Çünkü bonservisi Juventus'ta olan 23 yaşındaki savunmacının Atalanta ile Haziran 2022'ye kadar geçerli bir kiralama anlaşması bulunmakta. Durumdan kaynaklı ilk olarak Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Manchester United'ın Cristian Romero için 45 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı Atalanta'nın talebinin ise 60 milyon Euro düzeyinde olduğu ifade edilmekte.