Premier Lig'e üst üste 2 yenilgi ile başlayan Manchester United, kötü gidişata son vermek için golcü transferinde harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre Erik ten Hag yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Leicester City forması giyen 35 yaşındaki İngiliz tıldız Jamie Vardy'yim gündemine aldı.

İstikrarlı performans

Son yedi sezonunun altısında, 15 veya daha fazla lig golü atmayı başaran Vardy gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri çekerken Leicester City'deki sözleşmesinin ise son senesine girdi.

Şampiyonluğun mimarı

2012 yılından bu yana Leicester City forması giyen Vardy, takımının 2015/16 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak Premier Lig'i kazandığı dönemde şampiyonluğun baş mimarları arasında yer alıyordu. Ayrıca İngiliz yıldız Leicester'on 2021'de tarihindeki ilk FA Kupası'nı kazanmasında da büyük pay sahibiydi.

Tek seçenek Vardy değil

Manchester United'da Jamie Vardy tek seçenek değil. İngiliz ekibi Paris Saint-Germain ile yolları ayırmak üzere olan Mauro Icardi ve Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata için de bir hamle düşünüyor. Ayrıca Espanyol'dan Raul de Tomas da adaylar arasında yer alıyor.

Ronaldo krizi

Acil bir golcü transferi isteyen Manchester United bir Cristiano Ronaldo krizi ile de mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci bir takımda forma giymek istemesi nedeniyle Portekizli yıldız Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak isterken kulüp ise Ronaldo ile yolları ayırmaya sıcak değil.

Ancak kötü gidişatın ardından Ronaldo'nun ısrarının devam etmesi halinde yolların ayrılabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.



