İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önümüzdeki hafta sona erecek transfer döneminin bitimine kadar kadrosuna bir golcü eklemek istiyor. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre golcü transferi için girişimlerine başlayan United'ın gündeminde Edinson Cavani ve Luka Jovic yer alıyor.

Edinson Cavani, sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte Haziran ayında PSG'ye veda etmişti. Oyuncunun ismi birçok önemli ekiple geçerken Atletico Madrid'in ciddi şekilde kendisiyle ilgilendiği bilinmekte.

Luka Jovic'in de Real Madrid'de şans bulmakta zorlanması transferi makul kılıyor. Fakat şu an için oyuncunun kiralanması muhtemel olarak gösteriliyor.