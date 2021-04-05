Manchester United'ın Premier Lig'de Brighton'ı 2-1 yendiği maçın devre arasında sinirler gerildi.

Manchester Evening News'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcu Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, soyunma odasında birbirine girdi. Ciddi bir tartışma yaşayan ikilinin zor sakinleştiği belirtildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester United, ikinci yarıda Marcus Rashford ve Mason Greenwood'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce de tartışmışlardı

Ocak ayında oynanan ve 0-0 berabere biten Liverpool maçında da iki arasında tansiyon yükselmişti. Fernandes, son dakikalarda oyundan alınmasına sinirlenmiş ve Norveçli teknik direktöre tepki göstermişti.