İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına bir ismi eklemek istiyorlar. Geçtiğimiz yaz PSG'den ayrılarak Manchester United kadrosuna katılan Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayılması beklenirken yerine bir başka PSG oyuncusu Mauro Icardi düşünülüyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre PSG de iyi bir teklif gelmesi durumunda Icardi ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Manchester United'ın oyuncunun transferi adına yakın çevresi ile temaslara başladığı aktarılmakta.

40 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle transferin bitebileceği ifade edilirken oyuncunun durumuyla İtalyan ekipleri Juventus ve Roma da ilgileniyor.