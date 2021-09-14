Cristiano Ronaldo, Manchester United forması altında Premier Lig'e müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi. Portekizli süperstar, 4-1 kazanılan Newcastle maçında iki gol atmayı başardı. Cristiano Ronaldo'nun maç önünde takım arkadaşlarına yaptığı konuşma da gündem oldu.

SunSport'a açıklamalarda bulunan kulübe yakın bir kaynak, "Ronaldo'nun konuşması çok etkili ve moral vericiydi. Tüm oyuncu grubu ve teknik heyet pürdikkat dinledi" ifadelerini kullandı.

İşte Newcastle maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun takıma yaptığı o konuşma:

"Manchester United'a iki nedenden dolayı döndüm. Birincisi, bu kulübe olan sevgim. İkincisi, bu kulübün genlerinde olan kazanma anlayışını seviyorum"

"Amigo kız olmak çin geri gelmedim. Başarılı olmak istiyorsanız bu kulübü kalbinizin derinliklerinden sevmenizi istiyorum"

"Bu kulüp için beslenmeniz, bu kulüp için uyumanız, bu kulüp için savaşmanız gerekiyor. Oynasanız da oynamasanız da takım arkadaşlarınızı destekleyip kulüp için her zaman %100'ünüzü vermeniz gerekiyor"

"Başka bir şey için değil kazanmak için buradayım. Kazanmak bize mutluluk getirir. Ben mutlu olmak istiyorum, ya siz?"

"Hepiniz harika oyuncularsınız. Sizlere inanıyorum ki inanmasam geri dönmezdim"

"Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız taraftarlar size destek olacaklardır. Sadece kazanan bir zihniyet yaratmak istiyorum. Bu yüzden bir gün emekli olduğumda bu kazanma zihniyeti kalacak ve bu oyuncu grubu tıpkı geçmişte yaptığımız gibi futbolu domine edecek"

"Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Savaşmaya hazır mısınız? Her şeyinizi sahaya koymaya hazır mısınız?"