İngiliz devi Manchester United'da, Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen ve takımının sezon öncesi antrenmanlarına katılmayan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland'da düzenlenecek olan hazırlık kampının kadrosuna alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'ya bir aile sorunuyla ilgilenmesi için ek izin verildiği ve bu sebeple takımın 31 kişilik kamp kadrosunda bulunmadığı belirtildi.

Manchester United, yurt dışı kampı kapsamında Tayland'da Liverpool'la hazırlık maçı oynayacak ve ardından Avustralya'ya gidecek. Portekizli yıldızın Avustralya'da kadroda yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Geleceği belirsiz

Manchester United ile geçirdiği hayal kırıklıkları ile dolu sezonun ardından şampiyonluklar için mücadele edeceği bir takıma gitmek istediği iddia edilen Ronaldo, ailevi nedenleri ileri sürerek takımının sezon öncesi antrenmanlarına katılmıyordu.

Portekizli yıldızın ismi Chelsea başta olmak üzere Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devleri ile anılıyor.

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