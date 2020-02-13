İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, corona virüsü alarmı verdi. Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'dan kiralanan forvet Odion Ighalo'da corona virüsü olup olmadığının anlaşılması için belirlenen 14 günlük kuluçka döneminde yıldız futbolcu Carrington'daki AON Kompleksi'nden antrenmanlara çıktı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Mirror'da yer alan haberde, Manchester United, Ighalo'da virüs çıkmamasına rağmen yine önlem aldı. Nijeryalı futbolcu, Manchester'daki GB Tekvando Merkezi'nde antrenör Wayne Richardson ile çalışmalarına devam edecek.

SOLSKJAER AÇIKLADI

Ole Gunnar Solskjaer, Ighalo için şunları söyledi: Odion Manchester'da kalacak, İngiltere'den ayrılırsa bir daha ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğinden emin değiliz. Burada bireysel olarak bir antrenörle çalışıyor. Ailesini daha sonra İngiltere'ye yerleştirebilir. Tabii ki oyuncuları gelip tanımayı sevmiş olabilir ancak bir bu riski almak istemiyoruz.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünde binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği belirtildi.