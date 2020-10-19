Manchester United'da Cavani ilk antrenmanına çıktı

İngiliz devi Manchester United'ın, transferin son gününde kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü Edinson Cavani, takımla birlikte çalışmalara başladı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Manchester United'da Cavani ilk antrenmanına çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da transferin son günü takıma katılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 

Cavani, yeni transfer edilen diğer isimler Alex Telles ve Facundo Pellistri ile birlikte ilk olarak çalışmalara başlamıştı. Şimdi takım ile antrenmana çıkan Cavani'nin takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı olan PSG karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. Uruguaylı yıldız, daha önce 2013-2020 yılları arasında Fransız ekibi PSG'nin formasını giymişti. 

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