İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, gösterdiği başarılı performanslar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Portekizli yıldız takımının Nisan ayındaki en iyi futbolcusu seçildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da ayın futbolcusu seçildiği duyurulurken, yıldız futbolcunun Nisan ayında dört maçta attığı beş gol ile bu ödülü almaya hak kazandığının altı çizildi.

Portekizli yıldızın, ödül için Nemanja Matic ve David De Gea ile yarıştığı ancak oyların yüzde 74'ünü alarak açık ara kazanan olduğu belirtildi. Başarılı kaleci De Gea oyların yüzde 21'ini alırken, Matic ise yüzde 5 oy aldı.

Bu sezon 4. kez kazandı

Bu ödülü Mart ayında da kazanan Ronaldo, Nisan ayında dört maçta attığı beş gol üst üste 2. kez ayın futbolcusu seçildi. tecrübeli futbolcu toplamda ise 4. kez bu ödülü kazandı.

Sezon başında Manchester United'a geri dönen Ronaldo, bu sezon 37 maçta forma giydi ve 23 gol,3 asistlik performans gösterdi.

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