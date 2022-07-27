Tyrell Malacia'nın transfer sonrası Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Alex Telles için sürpriz bir talip çıktı.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre Ligue 1 ekiplerinden Nice, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak istiyor.

3. seçenek haline geldi

2 yıl önce Porto'dan İngiliz ekibine transfer olan Alex Telles, sol bek mevkisinde Luke Shaw ile rekabet etmek üzere kadroya dahil edilmişti. Ancak Erik ten Hag yönetiminden yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Manchester United'ın Tyrell Malacia'yı transfer etmesinin ardından Telles, sol bek için 3. tercih haline geldi ve takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray forması giydi

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir dönem ülkemizden Galatasaray'da da forma giymişti. Manchester United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Telles, geçtiğimiz sezon ise 26 maçta forma giymiş ve 1 gol, 4 asist kaydetmişti.

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