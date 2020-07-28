Manchester United'da 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kadroda yer alan 6 oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

28 Temmuz 2020, Salı 18:56 Son Güncelleme:
- A +
Manchester United'da 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunda yetersiz görülen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer, şimdiden 6 isimle ilgili kararını vermiş durumda. 

Independent'e göre Jadon Sancho ve Jack Grealish'i kadrosuna katmak isteyen United'da Jesse Lingard ve Phil Jones gibi isimlere veda edilmesi bekleniyor. 

Solskjaer'in kadrodaki sayıyı azaltmak adına tam olarak isimlere karar vermediği belirtilse de Smalling'in kiralık olarak gittiği Roma'ya satılması beklenirken Axel Tuanzebe'nin artık a takımda düzenli forma giyebileceği belirtiliyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...