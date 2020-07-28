İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunda yetersiz görülen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer, şimdiden 6 isimle ilgili kararını vermiş durumda.

Independent'e göre Jadon Sancho ve Jack Grealish'i kadrosuna katmak isteyen United'da Jesse Lingard ve Phil Jones gibi isimlere veda edilmesi bekleniyor.

Solskjaer'in kadrodaki sayıyı azaltmak adına tam olarak isimlere karar vermediği belirtilse de Smalling'in kiralık olarak gittiği Roma'ya satılması beklenirken Axel Tuanzebe'nin artık a takımda düzenli forma giyebileceği belirtiliyor.