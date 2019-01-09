Manchester United’a Ole Gunnar Solskjaer dokunuşu

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile taraftarlarını yeniden umutlandıracak bir çıkış yakaladı.

İngiltere Premier Lig’de son şampiyonluğunu Alex Ferguson yönetiminde yaşayan Manchester ekibi, David Moyes, Louis van Gaal ve son olarak Jose Mourinho ile yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından eski futbolcusu Solskjaer ile rahat bir nefes aldı.

19 Aralık 2018’de 45 yaşındaki Norveçli teknik adamı göreve getiren Manchester United, Premier Lig’de 4, Federasyon Kupası’nda 1 olmak üzere 15 günde 5 galibiyete imza attı.

İngiltere tarihine geçti

Oynattığı futbolla ve elde edilen skorlarla taraftarların yüzünü güldüren Solskjaer, ilk 5 maçında aldığı 2 ve daha farklı galibiyetlerle 1888 yılında kurulan ligde bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Manchester United’da göreve geldikten üç gün sonra çıktığı Cardiff City karşısında 5-1’lik skorla üç puana uzanan Solskjaer, sonraki haftalarda 3-1’lik Huddersfield, 4-1’lik Bournemouth ve 2-0’lık Newcastle United galibiyetleriyle sahadan ayrıldı.

Norveçli teknik adamın öğrencileri, Federasyon Kupası üçüncü tur maçında da cumartesi günü Reading’i 2-0 mağlup etti.

Ligde 4’te 4 yapan 45 yaşındaki Solskjaer, Manchester United’da çıktığı ilk dört lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci isim oldu. Bu başarıyı daha önce 1946 yılında Matt Busby yakalamıştı.

Takımın averajını düzeltti

1989-90 sezonundan bu yana ilk kez 17. haftayı sıfır gol averajıyla geçen Mourinho yönetimindeki Manchester United, son 28 yılın en kötü sezon başlangıcına imza atarken, Solskjaer’in gelişiyle averajını düzeltti.

Ligi ikinci sırada tamamladığı geçen sezon 38 maçta 28 gol yiyen, bu sezon ise 17 haftada 29 gole engel olamayan Manchester ekibi, Solskjaer yönetiminde 4 lig maçında ise attığı 14 gole karşın kalesinde sadece 3 gol gördü.

"Big Six" olarak tabir edilen şampiyonluk yarışındaki 6 takım arasında 32 golle en çok gol yiyen takım durumundaki Manchester United, Solskjaer döneminde averajını 11 yaptı. Kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool ve Manchester City’nin averajları ise 39.

İlk zorlu sınav Wembley’de

Solskjaer, Manchester United’ın başındaki ilk zorlu sınavını Wembley Stadı’nda 13 Ocak Pazar günü Tottenham Hotspur’a karşı verecek.

Norveçli teknik adamı mart ayı ortalarına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Lig ve kupada Arsenal ile iki kez karşılaşacak olan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile çeyrek finale çıkma mücadelesi yapacak.

Manchester ekibi, 24 Şubatta Liverpool’u, 16 Mart’ta da Manchester City’yi Old Trafford Stadı’nda ağırlayacak.

Pogba kendine geldi

Portekizli teknik adam Mourinho ile arasındaki gerilimle gündeme gelen Fransız yıldız Paul Pogba, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mourinho yönetiminde ligde çıktığı 14 maçta 3 gol atan Pogba, son 4 lig maçında ise sahadan 4 gol ve 3 asistlik performansla ayrıldı.

Huddersfield ve Bournemouth ağlarını ikişer kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Cardiff City maçında 2, Bournemouth mücadelesinde de bir golün asistini yaptı.

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ