Geçen hafta Villarreal'i 2-0'lık bir skorla kazanan Manchester United, gelecek hafta Young Boys ile yapacağı karşılaşma öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantiledi .

The Telegraph'ın haberine göre, United maçı planlandığı gibi Old Trafford'da oynayamayabilir. Omicron koronavirüs varyantının ortaya çıkması, birçok ülkenin seyahatle ilgili düzenlemelerini değiştirmesine ve bazıları zorunlu karantina dönemleri getirmesine yol açıyor.

UEFA, Young Boys'un İsviçreye döndüklerinde düzenlemelerden muaf olup olmayacağını belirlemeye çalıştığı iddia edildi.

Yönetim kurulu grup aşamalarının önümüzdeki Çarşamba günü tamamlanmasını sağlamak isterken, maçların kısa sürede başka yerlerde tamamlanmasını isteyebilir.



