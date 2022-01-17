2020'de Sporting'den Manchester United'a transfer olan ve o tarihten bu yana gösterdiği başarılı performanslar ile takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Bruno Fernandes'ten, İngiliz kulübüne flaş talep.

Mirror'ın haberine göre Manchester United, takımın önemli bir parçası olan Bruno Fernandes'in sözleşmesini iyileştirmek için bir görüşme planladı. Ancak Portekizli yıldız, takımdan kendisine gelen yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve görüşmeler Mayıs ayına kadar askıya alındı.

Hatalık 100 bin Sterlin ile Kırmızı Şeytanların en az kazananlarından biri olan Portekizli yıldız, haftada 500 bin Sterlin kazanan Cristiano Ronaldo ile aynı ücreti istedi.

Bu sezon 26 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans gösteren Bruno Fernandes'in, Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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