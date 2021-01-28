Manchester United, 20.hafta maçında son sırada bulunan Sheffield United'a evinde 2-1 kaybetti. Kırmızı şeytanlar böylece liderlik fırsatını kaçırdı ve maç fazlasıyla ezeli rakipleri Manchester City'nin gerisinde kaldı. Ole Gunnar Solksjaer'in ekibi 13 maç aradan sonra Premier Lig'de yenildi

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