Manchester United zirveyi Manchester City'e teslim etti
Son haftaların formda takımı Manchester United, 20.hafta maçında son sırada bulunan Sheffield United'a evinde 2-1 kaybetti ve liderlik fırsatını kaçırdı. Maç fazlasıyla ezeli rakibinin gerisinde kalan Solksjaer'in ekibi 13 maç aradan sonra ligde yenilgi yüzü gördü
Manchester United, 20.hafta maçında son sırada bulunan Sheffield United'a evinde 2-1 kaybetti. Kırmızı şeytanlar böylece liderlik fırsatını kaçırdı ve maç fazlasıyla ezeli rakipleri Manchester City'nin gerisinde kaldı. Ole Gunnar Solksjaer'in ekibi 13 maç aradan sonra Premier Lig'de yenildi
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