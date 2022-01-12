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Manchester United yeni sezon için Pochettino ile görüşüyor

Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük görevi için anlaşan Manchester United'ın gelecek sezon hangi teknik adamla anlaşacağı merak ediliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

12 Ocak 2022, Çarşamba 20:17 Son Güncelleme:
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Manchester United yeni sezon için Pochettino ile görüşüyor

Ole Gunner Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük görevi için anlaşan Manchester United'ın gelecek sezon hangi teknik adamla anlaşacağı merak ediliyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre Manchester United, Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino ile temaslarını sürdürüyor. Kulüp ile Arjantinli teknik adam arasındaki görüşmeler Kasım ayından bu yana düzenli olarak devam ediyor.

Ralf Rangnick sıcak bakmıyor

Ancak sezon sonu takımda danışmanlık görevine geçecek olan Ralf Rangnick, Pochettino'ya sıcak bakmıyor. Alman teknik adamın tercihi ise Ajax teknik direktörü Erik ten Hag.

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