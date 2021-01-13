Manchester United ve Real Madrid, Yusuf Demir için devrede

Genç oyuncu, bu sezon Avusturya ekibiyle 17 maça çıktı; 4 gol attı 2 de asist yaptı. Ana mevkisi 10 numara olan ancak kanatta da görev yapabilen 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central isimli internet sitesi, İspanyol devinin oyuncuyu almak istediğini yazdı. Ancak İngiliz basınında Manchester United'ın oyuncuyla masaya oturduğu iddia edildi. Haberlere göre; United, Rapid Wien'e henüz resmi bir teklif götürmedi. Ancak oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'e karşı da görev yapan ve performansıyla dikkat çeken isim, Barcelona ile de anılırken; Rapid Wien oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi.

İtalyan basını da Yusuf Demir'i sayfalarına taşımış ve Juventus'un transfer listesinde yer aldığını duyurmuştu.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Henüz 15 yaşındayken Viyana ekibiyle 2022'ye kadar sözleşme imzalayan sol ayaklı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Kanatta da oynayan Yusuf Demir, tekniği ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Pas yüzdesinin yüksekliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu, henüz milli takım tercihini yapmadı. 17 yaşındaki oyuncu genç takımlarda Avusturya forması giyerken, A Milli Futbol Takımı'nda da hala oynama şansı bulunuyor.

Kaynak: Ntv Spor