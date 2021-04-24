Aston Villa'nın gelecek vaat eden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka, şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu için ezeli rakipler Manchester United ile Manchester City yarış halinde. İngiltere U18 milli takımında forma giyen genç futbolcu Premier Lig'de ise Leicester City ve Manchester City maçlarında kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

"İngiltere'nin en iyi 17 yaşındaki futbolcusu"

Aston Villa CEO'su Christian Purslow, geçtiğimiz Mart ayında Chukwuemeka'yı "İngiltere'nin muhtemelen en iyi 17 yaşındaki futbolcusu" olarak tanımlamıştı. Chukwuemeka ile Leipzig, Monaco ve PSV Eindhoven gibi başka Avrupa kulüpleri de ilgileniyor.