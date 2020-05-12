Manchester United, Inter'in golcüsü Lautaro Martinez transferinde Barcelona'ya rakip olacak. Dail Mail'de yer alan haberde 94 milyon Poundluk serbest kalma bedeli bulunan Arjantinli golcü için United'ın Inter ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Hücum hattında Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood ve Odion Ighalo gibi isimler bulunan United'ın yeni sezona daha etkili başlamak istediği ve transferin ilk sırasına da Martinez'i koyduğu belirtildi.

Inter ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Martinez bu sezon Serie A'da 22 maçta 11 gole imza attı.



