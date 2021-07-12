İngiliz devi Manchester United, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane ile transfer görüşmesi yapması için Kırmızı Şeytanlar'a izin verdi. Haberde Varane'nın Real'deki sözleşmesinin 2022'de bitmesiyle Manchester temsilcisine transfer olabileceği belirtildi.









PSG'nin de gündeminde

Deneyimli stoper ile Fransızların önde gelen ekibi Paris Saint Germain de ilgileniyor. PSG, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrılan İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna katmıştı.









31 maçta 2 golü var

2011 yılından beri Real Madrid'in kadrosunda yer alan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon eflantun beyazlılarla çıktığı 31 La Liga maçında 2 gole imza attı.