İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, en son Hollanda'da Feyenoord forması giyen Tyrell Malacia'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç sol bek ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

İlk sözleri

İmza sonrası konuşan Hollandalı futbolcu, "Manchester United'a katılmak inanılmaz bir duygu. Bu benim için yeni bir bölüm, yeni takım arkadaşlarımla yeni bir lig ve bizi yöneten muazzam bir teknik direktör. Hala genç olduğumu ve gelişmeye devam edeceğimi bilsem de, United taraftarlarına kırmızı formayı her giydiğimde sahada her şeyi bırakacağıma söz verebilirim. Bana ve aileme verdikleri her şey için Feyenoord'a her zaman müteşekkirim. Onlar olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Şimdi United ile geleceğe odaklanmaya ve yeni kulübümün başarıya ulaşmasına yardım etmeye hazırım." sözlerini dile getirdi.

Tyrell Malacia, geçtiğimiz sezon 50 maçta forma giyerken 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.