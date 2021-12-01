Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasından sonra Sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'i geçici teknik direktör olarak takımın başına getiren Manchester United, ara transferde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Mirror'da yer alan habere göre Rangnick'in takımın performansını olumlu yönde değiştirebileceğine sonuna kadar inanan Manchester United yönetimi, Ocak ayında transfer bütçesi olarak 100 milyon Sterlin'i gözden çıkarmaya hazır.

Geçici teknik direktör olarak Manchester United'da sezon sonuna kadar görev yapacak olan Ralf Rangnick, ardından kulüpte 2 yıl danışmanlık görevi yürütecek.



