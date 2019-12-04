Manchester United-Tottenham maç sonucu: 2 - 1

İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Tottenham'ı ağırladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, sezona istediği gibi başlayamadı ve lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kalmıştı. ampiyonluk yarışında ağır darbeler alan United, taraftarı önünde kazanmanın hesaplarını yaparak sahaya çıktı. Mauricio Pochettino'nun yerine göreve gelen Jose Mourinho ile ligde çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Tottenham ise çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyordu.

Mücadeleye hızlı bşalayan taraf ev sahibi United oldu ve henüz 6. dakikada Rashford skoru 1-0'a getitren golü kaydetti. Bu dakikadan sonra oyunun hakimi Tottenham oldu ve Mourinho'nun öğrencileri 39. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Delle Alli golü atan isim oldu ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

İki ekip de soyunma odasının yolunu 1-1'lik eşitlikle tuttu. Devre arasından iyi dönen taraf ev sahibi Manchester United oldu. 49. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Rashford kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu golle takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Mücadelede başka gol olmayınca sahadan United galibiyetle ayrıldı.

Böylece Premier Lig'de gecenin maçında Manchester United, eski menajeri Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı Rashford'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla Tottenham 20 puanda kaldı. United ise puanını 21'e çıkarttı.