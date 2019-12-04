Premier Lig’de yoğun maç programının heyecanı canlı bahis ve birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşanıyor. Manchester United ile Tottenham’ın kapışacağı mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis oynayabileceksiniz. Üstelik kayıplarınızda %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

Yıllardır istediği çıkışı bu yıl da gerçekleştiremeyen Manchester United son Aston Villa beraberliğiyle 10. sırada kendine yer bulabildi. Son 9 lig maçından 10 puan çıkarabilen Kırmızı Şeytanlarda teknik direktör Solskjaer’in geleceği de tartışılmaya başlandı. Tottenham ise kötü gidişatın faturasını Pochettino’ya kesmiş ve göreve Moruinho’yu getirmişti. Yeni hocasıyla ligde çıktığı iki maçtan da 3-2’lik galibiyetle ayrılan Londra ekibi yakaladığı pozitif havayı bir adım öteye taşıyabilmek için zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor. Ayrıca olası bir galibiyet Manchester United’dan geçtiğimiz yıl kovulan Mourinho’nun karakterine uygun bir intikam şekli olabilir.

Ev sahibinde bu maç öncesi Pogba ve Matic’in durumu şüpheliyken Tottenham’da ise kaleci Lloris ile forvet Lamela’nın sakatlığı bulunuyor.

CANLI BAHİSTE İŞE YARAYACAK İSTATİSTİKLER

- Manchester United ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamadı.

- Tottenham da aynı şekilde ligde 9 maçtır gol yiyor.

- Mourinho göreve geldikten sonra Tottenham çıktığı 3 maçın 2’sinde 3-2, diğer maçta ise 4-2 galip geldi.

- Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’de bu sezon çıktığı 19 maçın 17’sinin ilk yarısında gol atıldı.

- Manchester United’ın ligde şu ana kadar çıktığı 14 maçın 13’ünde ilk yarı gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyeleri zorlu Premier Lig mücadelesinde tercihlerini, %44 oynanma oranıyla Karşılıklı Gol olacağından yana kullandılar.

- Bir diğer öne çıkan bahis ise karşılaşmada 3 gol veya üzeri olacağı yönünde. 2,5 Üst tercihi de yine Misli.com üyelerinin karşılaşmanın gollü olacağını beklediğini gösteriyor.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Mourinho geldikten sonra Tottenham adeta kimlik değiştirdi. Üst üste kazanılan maçlardan sonra takımın kendine olan güveni de arttı. Bunu sahada çok net görüyoruz. Manchester United ise hala beklenilen seviyede değil. Çok kolay gol yiyorlar. Bu maçta da goller ön planda olur. Gol Var'ı tercih edebilirsiniz.