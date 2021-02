Futbol büyük ölçüde işçilerin egemenliğinde olduğundan Manchester kenti de bunun için uygun bir ortam oluşturmaktaydı. Kent işçi kenti olduğu için futbol kulüplerinin ortaya çıkması için harika koşullar bulunmaktaydı. Bu anlamda Manchester United FC‘nin kurulup büyümesi için uygun bir ortam bulunmaktaydı.

Manchester United Stadı'nın adı nedir ve nerden gelmektedir?

Old Trafford Stadyumu İngiltere'nin, Manchester şehrinde bulunan ve Manchester United'ın iç saha maçlarını oynadığı stadyumdur. Old Trafford ismi Trafford ailesinden gelmektedir. Aile 11. yüzyılda Old Trafford Hall ve New Trafford Hall olarak bilinen iki malikaneye sahip bulunmaktadır. Old Trafford Stadyumu ailenin Old Trafford Hall diye bilinen malikanesinin bulunduğu araziye yapıldığı için bu adı almıştır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Old Trafford, ordu tarafından bir depo olarak kullanılmıştır. 11 Mart 1941'de bir Alman bombardımanı tarafından ağır hasar görmüştür. Savaşın ardından stadyum yeniden inşa edilmiş ve 24 Ağustos 1949'da yeniden açılmıştır.

Manchester United Stadı'nın inşası ve kapasitesi

Akşam maçlarına izin veren projektör aydınlatmasının eklenmesi 1957'de tamamlanmıştır. Tribünleri çatılarla kaplayacak proje 1959'da tamamlanmıştır. 1960'larda yapılan bir dizi ilaveden sonra 1970'ler ve 1980'lerin başında, Old Trafford'daki kapasite 1985'te 56.385'e ulaşmıştır.

Stadyumun tümü koltuklu olarak hizmet etmek için ayarlanınca kapasite 1992'ye kadar yaklaşık 44.000'e düşmüş oldu. Bu kapasite stadın tarihinin en düşük seviyesidir. Daha sonra, kapasite 1996'da yaklaşık 58.000'e, 2000'de de yaklaşık 68.000'e çıkmıştır.

Son olarak da 2006'da yaklaşık 76.000'e çıkarılarak en son kapasiteye ulaşılmıştır. Stadyum genelinde kapasite artırmaya başladık. Old Trafford'daki mevcut kapasite şu an 75.454'tür.

Old Trafford Stadı ne zaman açıldı?

Yaygın olarak "Düşler Tiyatrosu" olarak bilinen Old Trafford stadyumu ilk olarak 19 Şubat 1910'da açılmıştır. Stada Düşler Tiyatrosu lakabı Sir Bobby Charlton tarafından verilmiştir. Old Trafford stadyumunda ilk maç Liverpool’a karşı oynanmıştır. Bu zamandan itibaren Old Trafford Stadyumu Manchester United’a ev sahipliği yapmıştır.