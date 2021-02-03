Manchester United - Southampton maç sonucu: 9-0

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United old Trafford'da Southampton'ı ağırladı. Maçın henüz 2. dakikasında Southampton'un orta sahası Alexandre Jankewitz kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. 18'de Wan Bissaka takımını 1-0 öne geçirdi. 25'te Rahsford skoru 2-0 yaptı. 34. dakikada Jan Bednarek kendi kalesine attı ve skoru United lehine 3-0 oldu. 43. dakiakda Cavanı skoru 4-0 yapan golü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 69'da martial, 71'de de McTominay üst üste gollerle farkı 6'ya çıkardılar. 86'da Jan Bednarek de Southampton'da kırmızı kart gördü ve Hasenhüttl'ın ekibi 9 kişi kaldı. United ise maçın son bölümü olmasına rağmen durmadı. 87'de Bruno Fernandes, 90'da Martial ve 90+3'te Daniel James üst üste gollerle skoru 9-0'a taşıdılar.

Hasenhüttl'ın ekibi Southampton geçen sezon da kendi sahasında Leicester City'ye yine 9-0'lık skorla mağlup olmuştu.



