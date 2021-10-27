İngiltere Premier Lig'de son 4 maçta galibiyete hasret kalan ve 3 karşılaşmadan puansız ayrılan Manchester United'da eleştiri okları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın, Norveçli hocayla yollarını ayırması beklenirken, yönetim, Solskjaer'e bir şans daha vermişti.

Tottenham, Atalanta, Manchester City...

Ancak Manchester United'ın fikstürü oldukça zorlu... Kırmızı Şeytanlar, Ada'da bu hafta Tottenham'a konuk olacak ardından Şampiyonlar Ligi'ne İtalyan ekibi Atalanta ile kozlarını paylaşacak ve dönüşünde de Manchester City'le kapışacak. United'ın bu zorlu periyotta kayıplar yaşaması durumunda tecrübeli hocanın sözleşmesini feshetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basını, Solskjaer'in kontratıyla alakalı önemli bir bilgiyi de paylaştı. The Sun Gazetesi, ManU'nun, Solskjaer'i kovması durumunda Norveçli hocaya 7.5 milyon Pound (98.2 milyon TL) tazminat ödemek zorunda olduğunu duyurdu.

Bilindiği üzere Solskjaer'in görevinden alınması durumunda Manchester United'ın aday listesi şu şekilde: Antonio Conte, Zinedine Zidane, Luis Enrique, Brendan Rodgers ve Erik Ten Hag.