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Manchester United, Sancho transferinde mutlu sona yakın

İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz yaz da transferi adına büyük uğraş verdiği Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho'yu bu yaz kadroya katmaya yaklaşmış durumda.

25 Haziran 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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Manchester United, Sancho transferinde mutlu sona yakın

İngiliz devi Manchester United, büyük çaba sarf ettiği Jadon Sancho'nun transferini bitirmek üzere. Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı artık Ada'ya dönmek istiyor. 

Bild'in haberine göre Jadon Sancho, Manchester United ile 5 yıllık anlaşmaya varmış durumda. İki takım arasındaki anlaşmanın da 85 milyon Euro artı bonuslar ile sonuçlandığı belirtiliyor. Bu ekstra ücretler ile bonservis bedelinin 95 milyon Euro seviyesine çıkacağı aktarılmakta. 

Jadon Sancho transferine ilişkin resmi açıklamanın İngiltere'nin EURO 2020 macerası sonrasında gerçekleşeceği ifade edilmekte. 

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