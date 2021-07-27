Manchester United, Real Madrid takımından Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sözleşmenin sağlık kontrollerinin ardından imzalanması bekleniyor. Varane için 50 milyon Euro bonservis ödeneceği daha önce basına yansımıştı. Euro 2020'de de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı ayrıca 2018 Dünya Kupası’nda da Fransa Milli Takımı’yla şampiyonluğa ulaşmıştı.





Manchester United, daha önce 85 milyon Euro bedelle Jadon Sancho'yu kadrosuna katmıştı.











