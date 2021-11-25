Manchester United'da kötü gidişatın ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılmıştı. İngiliz kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, şu anda Lokomotiv Moskova'da spor ve geliştirme direktörü olarak görev yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Ralf Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük için anlaşmaya vardı.

Rangnick, Kırmızı Şeytanlarda 6 aylık teknik direktörlük süresinin ardından 2 yıl da danışmanlık görevi yürütecek.

Henüz çalışma izni alamayan Rangnick, Manchester United'ın bu hafta sonu Chelsea ile oynayacağı mücadelede takımın başında yer alamayacak.





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