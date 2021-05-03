Manchester United, puan silme cezasıyla karşı karşıya

Manchester United'ın Liverpool ile oynayacağı karşılaşma taraftarın protestosu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu protestonun faturası Kırmızı Şeytan adına ağır olabilir.

İngiliz basınından The Sun, Manchester United'ın taraftarlarının protestosu nedeniyle ertelenen Liverpool maçı sonrası para cezası ya da puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.

Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD’li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girmişti. Yaşanan olayların ardından Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı’na girerek sahayı işgal etmesinin ardından dün akşam saatlerinde oynanması gereken mücadele ileri bir tarihe alınmıştı.









"Yaşananları kınıyoruz"

Olay sonrasında Premier Lig’den konu ile ilgili yapılan açıklamada "Duyguların gücünü anlıyor ve saygı duyuyoruz. Ancak taraftarların görüşlerini duyuracakları birçok kanal varken bugünkü azınlığın eylemlerinin onları haklı kılacak bir yanı yok. Özellikle Covid-19 ihlalleri göz önüne alındığında şiddet gösterilerini, cezai zararları ve izinsiz girişleri kınıyoruz. Futbolda yeri olmayan bu tehlikeli durumla uğraşmak zorunda kalan polis ve görevlilere minnettarız." ifadeleri kullanıldı.





İlgili Haberler Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Hakan Çalhanoğlu haftayı boş geçmedi



