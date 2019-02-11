Manchester United - PSG maçı hangi kanalda? (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Gecenin en çok merak edilen maçında Manchester United, evinde PSG'yi konuk ediyor. İki takım Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. PSG'de Neymar ve Edinson Cavani sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemiyor. Peki, Manchester United - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

11 Şubat 2019, Pazartesi 23:41 Son Güncelleme:
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Manchester United - PSG maçı hangi kanalda? (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı, bugünkü iki maçla başladı. Elbette gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşması İngiltere’nin Manchester kentindeki Old Trafford stadında yaşanıyor. Ev sahibi Manchester United, sahasında Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşıyor. TSİ 23:00'te başlayan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...

 Manchester United - PSG maçının ilk 35 dakikasında 5 sarı kart çıktı.

 Manchester United'da 26. dakikada Pogba, 30. dakikada Young sarı kart gördü. PSG'de ise 11. dakikada Kimbempe, 19. dakikada Draxler ve 34. dakikada Bernat sarı kart gördü.

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İlk 11'ler

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Shaw, Bailly, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Rashford

PSG: Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Di Mara, Verratti, Draxler, Mbappe

Devler Ligi'nde 'VAR' zamanı

Devler Ligi’nde ikinci tur heyecanı ile birlikte Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de devreye girecek. UEFA Özel Komitesi’nin geçtiğimiz Aralık ayında aldığı kararla birlikte bu akşam ve sonraki tüm maçlarda tartışmalı pozisyonlarda hakemler, VAR’dan yararlanacak. Avrupa Ligi’nde ise VAR sistemi bu sezon sadece final karşılaşmasında uygulanacak.


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