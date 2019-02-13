Manchester United-PSG maç sonucu: 0-2

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı başladı. Gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşması İngiltere’nin Manchester kentindeki Old Trafford stadında yaşandı. Ev sahibi Manchester United, sahasında Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleye baskılı bir futbolla başlayan ev sahibi ManU, 25 dakikada rakip kaleye 3 isabetli şut gönderdi. Ancak sonuç çıkartamadı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü PSG'ye geçti. Tuchel'İn öğrencileri bu kez etkili bir şekilde geldi. Ancak Fransızlar da sonuç çıkartmakta zorlanınca ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında ise tam anlamıyla bir PSG rüzgarı esti. Neymar ve Cavani'nin yokluğunda takımın hücum yükünü sırtlanan Mbappe ve Di Maria, Manchester United savunmacıları ile uğraşırken 53. dakikada PSG'yi öne geçiren gol savunmacı Kimpembe'den geldi. Korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yer alan genç savunmacı takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bu golden tam 7 dakika sonra Mbappe sahneye çıktı ve ilk golde olduğu gibi 2. golün de asistini yapan Angel Di Maria'nın pasında topu filelerle buluşturan yıldız futbolcu skoru 2-0'a getirdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Di Maria'dan Manchester United tribünlerine: F.. off!

Pogba kızardı

89. dakikada ManU'ya bir şok da kırmızı kartla geldi. Ole Gunnar Solskjær'in gelişi ile performansı yükselişe geçen Paul Pogba, 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli Fransız rövanş maçında da takımını yalnız bırakacak. Pogba, Şampiyonlar Ligi'nde kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Bu goller maçın da skorunu belirledi ve Tuchel'in öğrencileri sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla rövanş mücadelesi öncesi PSG turun kapısını araladı.

Ole Gunnar Solskjær bu maç sonunda takımının başında ilk yenilgisini aldı.