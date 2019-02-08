Manchester United, Phil Jones'un sözleşmesini uzattı!

Manchester United, 26 yaşındaki stoperi Phil Jones ile nikah tazelediğini duyurdu. Premier Lig devinden yapılan açıklamada oyuncuyla 4,5+1 yıllık yeni bir kontrat imzalandığı belirtildi.

08 Şubat 2019, Cuma 11:40
- A +
Manchester United, Phil Jones'un sözleşmesini uzattı!

Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına getirilmesinin ardından müthiş bir hava yakalayan Manchester United, Anthony Martial'in ardından iç transferde bir önemli hamle daha yaptı.

Kırmızı Şeytanlar, 2011 yılından bu yana United forması giyen 26 yaşındaki stoperleri Phil Jones ile nikah tazelediklerini duyurdu.

Premier Lig devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jones ile 4,5+1 yıllık yeni bir kontrat yapıldığı ifade edildi.

Kendisini 2023 yazına kadar United'a bağlayan sözleşmeye imza atan başarılı savunmacı, bu sezon takımıyla 16 maçta görev yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.