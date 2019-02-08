Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına getirilmesinin ardından müthiş bir hava yakalayan Manchester United, Anthony Martial'in ardından iç transferde bir önemli hamle daha yaptı.

Kırmızı Şeytanlar, 2011 yılından bu yana United forması giyen 26 yaşındaki stoperleri Phil Jones ile nikah tazelediklerini duyurdu.

Premier Lig devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jones ile 4,5+1 yıllık yeni bir kontrat yapıldığı ifade edildi.

Kendisini 2023 yazına kadar United'a bağlayan sözleşmeye imza atan başarılı savunmacı, bu sezon takımıyla 16 maçta görev yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler