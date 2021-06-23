İngiliz devi Manchester United, savunma hattına bir takviye gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İspanya'dan Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane için söylentiler sürse de Manchester United'ın esas olarak hedefinde Villarreal'den Pau Torres var.

Manchester Evening News'e göre Manchester United, EURO 2020 sonrasında Pau Torres için harekete geçmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki İspanyol yıldızın Villarreal ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manchester United'ın bu transfer için oyuncunun 60 milyon Euro düzeyindeki serbest kalma maddesini karşılayabileceği belirtilmekte. İspanyol savunmacı ile Real Madrid'in de ilgilendiği ifade ediliyor.