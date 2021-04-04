Eski Galatasaraylı Alex Telles ile İngiliz devi Manchester United'ın yolları ayrılıyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Sporting Lizbon'da forma giyen 18 yaşındaki Nuno Mendes'i gündemine aldı. Genç yıldızı düşük bir bonservis bedeline bırakmak istemeyen Portekiz ekibi, Mendes için 40 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin, Alex Telles'i bu transfer için takasta kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Manchester'da beklentileri karşılayamadı

Ekim 2020'de Porto'dan 15 milyon euro karşılığında Porto'dan Manchester United'a transfer olan Telles, Kırmızı Şeytanlar'da sadece 7 lig maçında forma giyebildi ve skor katkısı yapamadı. Brezilyalı futbolcu, 2015-2016 yılları arasında Galatasaray 'ın kadrosunda yer almıştı.

20 maçta forma giydi

Sol bekte görev yapan Nuno Mendes ise 2020 yılında A Takım'a çıktığı Sportig Lizbon'da bu sezon 20 lig maçında 1 gol 1 asist ile oynadı.





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