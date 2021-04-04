Manchester United, Nuno Mendes transferi için Alex Telles'i takasta kullanacak
Manchester United, gelecek vaat eden 18 yaşındaki Portekizli futbolcu Nuno Mendes'i transfer etmek istiyor. 40 milyon euro isteyen Sporting Lizbon'un bonserviste indirime gitmesi için Alex Telles takası teklif edilecek.
Eski Galatasaraylı Alex Telles ile İngiliz devi Manchester United'ın yolları ayrılıyor.
Portekiz basınından Record'un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Sporting Lizbon'da forma giyen 18 yaşındaki Nuno Mendes'i gündemine aldı. Genç yıldızı düşük bir bonservis bedeline bırakmak istemeyen Portekiz ekibi, Mendes için 40 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin, Alex Telles'i bu transfer için takasta kullanmayı düşündüğü belirtildi.
Manchester'da beklentileri karşılayamadı
Ekim 2020'de Porto'dan 15 milyon euro karşılığında Porto'dan Manchester United'a transfer olan Telles, Kırmızı Şeytanlar'da sadece 7 lig maçında forma giyebildi ve skor katkısı yapamadı. Brezilyalı futbolcu, 2015-2016 yılları arasında Galatasaray 'ın kadrosunda yer almıştı.
20 maçta forma giydi
Sol bekte görev yapan Nuno Mendes ise 2020 yılında A Takım'a çıktığı Sportig Lizbon'da bu sezon 20 lig maçında 1 gol 1 asist ile oynadı.