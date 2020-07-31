Dünya futboluna son iki sene Nicolas Pepe ve Victor Osimhen'i hediye eden Lille, genç oyuncuları yetiştirip çok ciddi kazançlar elde etmeye devam ediyor. Türk kulüplerine de adeta ders olacak bir yönetim anlayışında çalışan Fransız ekibinin sopn gözdesi Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes...

22 yaşındaki stoper için Manchester United, Napoli ve Everton'ın büyük yarış içinde oldukları ve Fransız ekibine 30 milyon euro önerdikleri belirtildi. Son olarak 8 milyon euroya Ajax'tan Sven Botman'ı transfer eden Lille'in teklifi kabul etmesi bekleniyor.





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