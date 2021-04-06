Manchester United yıldız Juan Mata'ya kulüpte bir yıllık yeni bir anlaşma yapılacağı bildirildi.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon menajer Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde pek forma şansı bulamasa da hala Norveçli çalıştırıcının planları arasında yer alıyor. Şubat ayında Mata'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı ve İspanyol futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia edilmişti.

Daily Star'ın haberine Kırmızı Şeytanlar Juan Mata ile sözleşme yenilese de İspanyol futbolcuyu satıp transferden para kazanmayı hedeflediğini ileri sürdü. Haberde İngiliz ekibinin Mata için 5 milyon sterlin bonservis bedeli belirlediği ileri sürüldü.

Sadece 7 maçta oynadı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Juan Mata bu sezon Manchester United ile sadece 7 Premier Lig maçında forma giyebildi.